Суспільство

Держава помилково виплатила 390 млн грн допомоги у межах “єПідтримки”

29 Вересня 2023 15:12
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єПідтримка

Від початку повномасштабного вторгнення 60 тисяч українців неправомірно отримали 390 мільйонів гривень у межах програми «єПідтримка». Майже четверть із цих людей вже повернули кошти.

Про це повідомив «Опендатабот».

60 тисяч українців отримали по 6,5 тисяч грн, не маючи на це підстав. У Міністерстві економіки  зазначили, що вони є працівниками бюджетних установ — тобто, їм не мали виплачувати таку допомогу, адже вони отримували зарплатню з держбюджету в повному обсязі. 

Майже чверть таких отримувачів — 14,5 тисяч «бюджетників» — вже повернули кошти до держбюджету. Ці гроші повинні спрямувати на потреби національної безпеки та оборони, зазначили в «Опендатабот».

Водночас у сервісі розповіли, що наприкінці літа 2023 року у проросійських ЗМІ розпочалася інформаційна кампанія про те, що українців нібито «масово змушують повертати кошти», отримані на початку повномасштабної війни у межах «єПідтримки».


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