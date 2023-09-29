Держава помилково виплатила 390 млн грн допомоги у межах “єПідтримки”

Від початку повномасштабного вторгнення 60 тисяч українців неправомірно отримали 390 мільйонів гривень у межах програми «єПідтримка». Майже четверть із цих людей вже повернули кошти.

Про це повідомив «Опендатабот».

60 тисяч українців отримали по 6,5 тисяч грн, не маючи на це підстав. У Міністерстві економіки зазначили, що вони є працівниками бюджетних установ — тобто, їм не мали виплачувати таку допомогу, адже вони отримували зарплатню з держбюджету в повному обсязі.

Майже чверть таких отримувачів — 14,5 тисяч «бюджетників» — вже повернули кошти до держбюджету. Ці гроші повинні спрямувати на потреби національної безпеки та оборони, зазначили в «Опендатабот».

Водночас у сервісі розповіли, що наприкінці літа 2023 року у проросійських ЗМІ розпочалася інформаційна кампанія про те, що українців нібито «масово змушують повертати кошти», отримані на початку повномасштабної війни у межах «єПідтримки».