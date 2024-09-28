Der Spiegel: У Зеленського тепер є досвід приниження

Прохолодна зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським показує, що між цими двома чоловіками не все гаразд. Але український президент тепер має досвід принижень, пише Der Spiegel.

Можна було буквально побачити біль у животі Володимира Зеленського, коли він стояв перед камерами разом із кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом у Нью-Йорку в п’ятницю. Трамп стверджував, абсолютно не зважаючи на реальність, що російський правитель Володимир Путін хоче «укласти справедливу угоду» і припинити війну з Україною.

На іншу камеру Трамп сказав, що у нього «дуже хороші стосунки» з Путіним. Український президент щосили намагався тримати під контролем вираз свого обличчя і намагався здаватися розслабленим: «Я сподіваюся, що у нас будуть кращі стосунки (один з одним)», – сказав він. Здивований Трамп відповів: «Для танго потрібні двоє». (Завжди потрібні двоє.)

Це прозвучало як звинувачення, начебто українське керівництво не доклало достатньо зусиль для підтримання хороших стосунків із ним, Дональдом Трампом, і його табором. Адже саме цим Зеленський і його команда, судячи з усього, і займалися з великим завзяттям. Кажуть, що українці тижнями і місяцями працювали до самозабуття заради конструктивного обміну думками з кандидатом у президенти від Республіканської партії, про що розповів журналіст Times Саймон Шустер.

За словами Шустера, в оточенні Зеленського навіть є певна частка надії щодо Трампа. Президентство Трампа, на їхню думку, буде пов’язане з великими ризиками для Києва, але, можливо, і з великими можливостями. Однак після цього тижня оптимісти в команді Зеленського, найімовірніше, розчаруються в Трампі. Те, що Трамп абсолютно неправильно витлумачив наміри Путіна, не обіцяє нічого хорошого. Напружений і незграбний спільний виступ із Зеленським, своєю чергою, показав, що між цими двома чоловіками немає ніякої хімії. Та й як це можливо?

Спочатку Трамп довгий час скромничав і відмовлявся погоджуватися на зустріч з українським президентом. Очевидно, його дратувало те, що на початку тижня Зеленський відвідав збройовий завод у штаті Пенсильванія, де він бере участь у виборах, – у присутності губернатора-демократа. Ніби в покарання, Трамп опублікував особистий лист Зеленського з проханням до нього, що стало верхом приниження. Зрештою, він усе ж таки запросив українця до своєї вежі Trump Tower у Нью-Йорку. Очевидно, що Трамп також хоче тримати задні двері відчиненими, не більше і не менше.

Зеленський навчився перестрибувати через свою тінь і ковтати приниження. У нього немає іншого вибору. Українському президенту часто доводиться робити гарне обличчя заради виживання своєї країни. Зеленський навряд чи зможе сказати своїм солдатам, що вони не отримають більше боєприпасів, тому що він посоромився потиснути руку складному партнеру по діалогу.

Фіаско з Трампом, безумовно, стало найнижчою точкою в поїздці Зеленського до США, але були і яскраві моменти. Принаймні напередодні українець почув набагато більш обнадійливі слова від кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс. У кулуарах Генеральної Асамблеї ООН Зеленський зустрівся з главами кількох держав, зокрема з прем’єр-міністром Індії Моді, який нещодавно запропонував посередництво у відносинах із Москвою. Однак Зеленський не привезе із собою додому жодних конкретних результатів чи відчутних успіхів.

Президент Джо Байден не дав українцям бажаного дозволу на атаку військових об’єктів у глибині Росії за допомогою американської зброї. «План перемоги» Зеленського, що є пакетом заходів зі зміцнення країни, судячи з усього, був сприйнятий Білим домом з обережністю. Ще до зустрічі Зеленського з Байденом західні дипломати заявили, що план їх «не вразив».

У п’ятницю ввечері за київським часом Зеленський, принаймні, здавалося, подолав шок від Трампа. Він записав своє щорічне відеозвернення до українців на вулицях Манхеттена – і був таким же бойовим, як завжди. Зеленський охарактеризував зустріч із Трампом як «дуже продуктивну».