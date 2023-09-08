Депутати Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування

У Європарламенті закликають президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування, ухвалений Верховною Радою 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій, назад до парламенту, та просять його ветувати.

Про це йдеться у відкритому звернені європейських політиків.

У публікації нагадується, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, який відновлює обов’язок подавати електронні декларації про майно для чиновників та народних депутатів. У посту йдеться, що поправка, згідно з якою ці декларації буде закрито для громадськості ще на рік, також була успішна проголосована.

“Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроект №9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр та накласти вето на проект закону №9587-д у повному обсязі”, – пише депутат Європарламенту Міхаель Галер.