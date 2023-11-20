Депутати готують законопроєкт, який змінить правила мобілізації

Представники всіх депутатських фракцій Верховної Ради готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби.

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Мар’яна Безугла у понеділок, 20 листопада.

За словами Гончаренка, зокрема, пропонують, щоб право на демобілізацію отримали військові з інвалідністю І, ІІ групи й ті, хто повернувся з полону. Також це стосується бійців, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності інших людей, які можуть за ними доглядати.

Безугла розповіла, що зміни передбачають усунення можливості уникнути призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти. Також хочуть звузити коло тих, хто матиме право на відстрочку по догляду за людиною з інвалідністю І та ІІ групи або людиною, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, тобто батьків та батьків чоловіка чи дружини, дітей тощо.

Депутати планують розширити перелік категорій українців, яких беруть на військовий облік. Зокрема це ті, хто:

до набуття громадянства України пройшов військову службу в інших державах;

був засуджений за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема зі звільненням від відбування покарання;

після закінчення закладів вищої освіти отримав військові звання офіцерського складу або військові звання після військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Нардепи хочуть затвердити додаткові підстави для звільнення з лав ЗСУ. Окрім наявності І та ІІ групи інвалідності, це: