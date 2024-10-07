Депутатів-зрадників Дмитрука й Одарченка можуть виключити з комітетів

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, якою пропонується виключити депутатів-утікачів Артема Дмитрука з комітету правоохоронного комітету парламенту, а Андрія Одарченка з антикорупційного комітету.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проєкт ініціювали голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, керівник правоохоронного парламентського комітету Сергій Іонушас і очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

25 серпня в Офісі Генпрокурора повідомили про оголошення підозри чинному депутату України Артему Дмитруку. За даними слідства, фігурант під час перебування в Одесі напав на правоохоронця й намагався викрасти в нього зброю. Також підозрюваний скоїв напад на військовослужбовця в Києві, заподіявши бійцю середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Того ж дня стало відомо, що нардеп виїхав за кордон. Офіс Генпрокурора оголосив його у розшук.

Щодо Одарченка, ВАКС відправив його на два місяці під варту у справі про спробу підкупу тодішнього голови Державного агентства відновлення Мустафи-Масі Найєма.

18 вересня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури припустили, що він покинув Україну. За запитом прокурорів Одарченка оголосили в міжнародний розшук.