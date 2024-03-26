Депутатів Сумської облради спіймали на спробі дати хабаря

Правоохоронці викрили на корупції двох депутатів Сумської облради, які пропонували хабар керівництву військової адміністрації обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Двоє депутатів пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації Олексію Дрозденку 100 тисяч доларів за об’єднання двох місцевих медичних закладів в одну лікарню і погодження кандидатури її очільника. Крім цього, вони планували надавати керівнику міста 10-20% від обсягу держфінансування для нової лікарні.

Фігурантів затримали на “гарячому” одразу після надання ними першої частини коштів — 50 тисяч доларів. Один з них є головним лікарем місцевого медзакладу.

Наразі розв’язується питання щодо повідомлення обом про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України, тобто за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. За це загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.