Суспільство

Депутат Волинської облради взяв хабар у $35 тисяч: його діло відправили до суду

18 Січня 2024 07:28
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корупція

НАБУ і САП скерували до суду справу депутата Волинської обласної ради, викритого на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Слідство встановило, що обвинувачений вимагав $35 тис. від особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області для створення підприємства з утилізації відходів.

«В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень, необхідних для отримання земельної ділянки у власність», – ідеться у повідомленні.

Протягом квітня-травня 2023 року посадовець одержав у вигляді завдатку частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів.

12 вересня після отримання решти $25 тис. та обміну їх на євро з метою «замести сліди» депутата затримали. Наступного дня НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

Справа кваліфікована за ч. 3 ст. 369-2 КК (Одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування).


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