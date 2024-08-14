Денис Костржевський – Індустріальні парки в Україні: стратегія до економічного відродження під час війни

Автор: Денис Костржевський, Голова Ради директорів Міжнародного Аеропорту Київ

Розвиток промисловості та ефективне залучення інвестицій, включаючи іноземні, є критично важливими для забезпечення стабільності та зростання національної економіки. З мого досвіду управління важливим інфраструктурним проектом, такий як Міжнародний аеропорт Київ ім. Сікорського, я переконаний, що створення в Україні індустріальних парків може стати каталізатором для розвитку української промисловості. Створення індустріальних парків, успішно діючі у промислово розвинених країнах, можуть стати рушійною силою для приваблення іноземних інвестицій, впровадження інновацій та економічного відродження України в післявоєнний період.

Що таке індустріальні парки?

Індустріальні парки — це спеціалізовані зони, призначені для розвитку нових підприємств та промислових комплексів. Вони розташовуються на землях, які мають промислове призначення, та оснащені всім необхідним для ефективної діяльності: від спеціалізованих приміщень до розвинутої інфраструктури, включаючи електроенергію. В індустріальних парках знаходять своє місце складські, виробничі та адміністративні об’єкти, що значно спрощує логістику та знижує витрати на організацію виробництва, забезпечуючи підприємствам можливість працювати максимально ефективно та злагоджено.

Цілі створення індустріальних парків

Основна мета індустріальних парків — це сприяння сталому розвитку промислового потенціалу певного регіону, підвищення його інвестиційної привабливості та загального рівня добробуту. Це досягається через створення нових робочих місць, підвищення інтелектуального та технологічного потенціалу регіону.

Також індустріальні парки сприяють зниженню імпортозалежності та підвищенню експортного потенціалу, що веде до зростання податкових надходжень у бюджет. Всі ці фактори спільно впливають на економічний розвиток країни, стимулюючи її промислове відродження та забезпечуючи довгострокову стабільність.

Роль індустріальних парків для воюючої країни

Створення індустріальних парків може стати невід’ємною складовою підтримки економіки як в умовах воєнного стану, так і в післявоєнний період в процесі відбудови держави. Високий рівень інновацій, залучення іноземних інвестицій, вихід на новий технологічний рівень, створення нових робочих місць, відновлення виробничого та експортного потенціалу держави, наповнення бюджету податками з підприємств, підтримка малого та середнього бізнесу – це те, чого потребує держава задля збереження економічної стійкості під час війни та те, що стане необхідністю у післявоєнний період задля швидкого відновлення економіки, відбудови країни та виходу на європейський рівень конкурентоспроможності.

На власному досвіді бачу, що в умовах війни індустріальні парки виконують критичну роль, забезпечуючи не тільки стабільну економічну активність, але й виробничу та логістичну стійкість. Вони сприяють ефективному переміщенню виробництв в безпечніші регіони, зберігаючи та створюючи нові робочі місця, що є надзвичайно важливим для швидкого відновлення нашої економіки та подальшого розвитку країни, готуючи нас до виходу на новий рівень європейської конкурентоспроможності.

Поточний стан індустріальних парків в Україні

Створення та розвиток індустріальних парків – відносно нове явище на теренах нашої держави. І хоч в 2012 році було прийняло Закон «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 № 5018-VI, однак ця галузь фактично не розвивалась через відсутність стимулюючих чинників, фінансової, фіскальної та технічною підтримки з боку держави. Великі податки, відсутність доступних кредитів та пільг для підприємств значною мірою гальмувало розвиток цієї перспективної галузі.

Починаючи з 2021-2022 років почалися зміни в державній політики щодо індустріальних парків, що стало поштовхом для розвитку існуючих та відкриття нових індустріальних парків. Так, у 2022 році була прийнята низка законодавчих змін та нормативно-правових актів стосовно кластерів, що значною мірою вплинуло на розвиток цієї сфери.

Особливо значущими стали нормативно-правові акти, які дають преференції та пільги від держави, серед таких:

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки” та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків” № 1710-IX;

“Про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки” та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків” № 1710-IX; Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво” № 2330-ІХ;

“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво” № 2330-ІХ; Закон України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво” № 2331-ІХ та низка постанов КМУ.

Вкрай важливими змінами були зміни стосовно звільнення від ПДВ, мита на обладнання, податку на прибуток строком на 10 років, а також стосовно надання пільгових кредитів, компенсацій витрат та виділення коштів на безповоротній основі з державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, ініціаторам створення індустріальних парків на реалізацію заходів з облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних парків.

Окрім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 176-р році було схвалено Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки, яка спрямована, як вказується у Стратегії, на підвищення інституційної спроможності індустріальних парків з метою розвитку виробничого та науково-технічного потенціалу як основи досягнення максимального рівня ефективності економічної активності, збалансованості та сталості соціально-економічного розвитку держави, її регіонів і окремих територій.

Ще одним важливим кроком стало виділення 1 мільярду гривень з бюджету на розвиток ІП. Як зазначає заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів: «Тенденція свідчить про зростання інтересу бізнесу до роботи в рамках парків. А також, що влада на місцях розуміє, які додаткові можливості для економіки регіону створює робота парків. Розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики «Зроблено в Україні», тож держава надаватиме всебічну підтримку цьому напрямку. Зокрема, цього року в держбюджеті на розвиток індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень».

Виклики та перспективи розвитку

Індустріальні парки в перспективі розвитку стануть важливим і необхідним інструментом відновлення економіки держави у післявоєнний період завдяки створенню нових робочих місць, поповненню бюджету та залученню інвестицій, що дозволить Україні за короткий період вийти на рівень промислово розвиненої країни. Адже важко переоцінити вплив індустріальних парків на економічний розвиток, забезпечення росту ВВП та об’ємів експорту: так, за словами заступника голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, індустріальні парки Китаю забезпечують близько 20% ВВП країни, більш ніж 60% виробництва та експорту Південної Кореї, а в деяких регіонах вплив індустріальних парків на ВВП складає до 90%.

Основними викликами для ІП в Україні є питання забезпечення безпеки від російської агресії під час війни, питання належного фінансування, надання пільг та кредитів з боку держави та удосконалення законодавчого врегулювання. Починаючи з 2022 року завдяки змінам у законодавстві ІП відкрили для себе нові перспективи розвитку, що значно спростило їх діяльність в Україні. Однак, держава та міжнародна спільнота продовжують роботу над забезпеченням безпеки та належної правової та фінансової бази задля удосконалення цієї сфери відповідно до Стратегії розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки, що в подальшому має вивести Україну на рівень з промислово розвиненими країнами.

Підсумки: Індустріальні парки в центрі економічної відбудови України

Опираючись на мій обширний досвід у керуванні масштабними проектами та розумінні економічних процесів, я твердо переконаний у стратегічній ролі індустріальних парків для розвитку української промисловості, особливо в умовах воєнного та післявоєнного контексту. Використання потенціалу цих парків є невід’ємним для забезпечення продовження виробничої діяльності, інновацій та залучення інвестицій, які є життєво важливими для відновлення національної економіки.

Ефективна взаємодія між державою та бізнес-сектором, яка включає розробку сприятливих умов для функціонування індустріальних парків, стимулювання внутрішньої та зовнішньої інвестиційної активності, є ключовою для досягнення сталого економічного розвитку. Ці дії дозволять Україні не тільки вистояти в сучасних викликах, але й швидко відновити свою економіку, сприяючи збільшенню конкурентоспроможності на міжнародній арені.

Таким чином, забезпечення розширення та модернізації індустріальних парків, налагодження продуктивної співпраці між всіма зацікавленими сторонами стане запорукою не лише економічного відродження, але й зміцнення державності України в цілому.