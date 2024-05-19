Денис Берінчик – новий чемпіон WBO у легкій вазі

Український боксер сенсаційно переміг Наваретте роздільним рішенням суддів, завдавши мексиканцю першої поразки у кар’єрі.
У ніч із 18 на 19 травня у Сан-Дієго (США) пройшло шоу боксу від Top Rank Boxing.
У 12-раундовому бою зустрілися українець Денис Берінчик та мексиканець Емануель Наваррете.
Бій вийшов дуже близький, поєдинок гідних суперників. І судді справедливо, розділеним рішенням, віддали перемогу Берінчику!
Суддівські записки: Берінчик 115–113, Наваррете 116–112, Берінчик 116–112
Кількома годинами раніше Олександр Усик виграв у Тайсона Ф’юрі бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.