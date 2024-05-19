Спорт

Денис Берінчик – новий чемпіон WBO у легкій вазі

19 Травня 2024 09:39
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бокс
Денис Берінчик перед виходом у ринг / Скріншот трансляції

Український боксер сенсаційно переміг Наваретте роздільним рішенням суддів, завдавши мексиканцю першої поразки у кар’єрі.

У ніч із 18 на 19 травня у Сан-Дієго (США) пройшло шоу боксу від Top Rank Boxing.

У 12-раундовому бою зустрілися українець Денис Берінчик та мексиканець Емануель Наваррете.

Бій вийшов дуже близький, поєдинок гідних суперників. І судді справедливо, розділеним рішенням, віддали перемогу Берінчику!

Суддівські записки: Берінчик 115–113, Наваррете 116–112, Берінчик 116–112

Кількома годинами раніше Олександр Усик виграв у Тайсона Ф’юрі бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.


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