Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився – Укренерго

На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим, повідомили в компанії Укренерго. “Наразі працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми”, – йдеться у повідомленні.

Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

“На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу”, – зазначили енергетики.