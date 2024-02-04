Економіка

Дефіцит молока спричинив зростання цін на молочну продукцію

4 Лютого 2024 10:24
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інфляція, продовольство
Літня жінка розплачується за молочні продукти на ринку “Привоз” в Одесі / Фото Getty Images

В Україні за січень 2024 року зросли ціни на сир кисломолочний, тверді та напівтверді сири, сметану, кефір та вершкове масло.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Асоціацію виробників молока.

Зазначається, що у січні на 1% у порівнянні з груднем минулого року подорожчав кефір жирністю 2,5% – до 52,62 грн за кг (на 70 коп.). Також у січні на 1,22 грн (на 1%) подорожчала сметана жирністю 15% – до 124,15 грн за кг.

Сир кисломолочний жирністю 9% станом на кінець січня коштував 214,65 грн за кг, що на 4% або 8,62 грн дорожче. ніж у грудні торік. Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштувало 390,22 грн за кг, що на 14,14 грн (на 4%) дорожче, ніж у грудні.

У січні ціна на сир “Український” жирністю 50% зросла до 438,23 грн за кг, що на 5,37 грн (на 1%) дорожче, ніж у грудні. Також подорожчали сири Гауда жирністю 45% – до 448,13 грн за кг (на 25,56 грн або на 6%) та Моцарелла жирністю 45% – до 433,15 грн за кг (на 16,76 грн або на 4%).

Водночас, у січні молоко пастеризоване жирністю 2,5% подешевшало на 67 коп. (на 2%) до 44,29 грн за кг. Також йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках подешевшав до 87,6 грн за кг (на 22 коп. або на 0,3%). Йогурт в стаканах станом на кінець січня в середньому коштував 131,85 грн за кг, – це на 2 коп. або на 0,02% більше, ніж у грудні.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі прогнозує, що в Україні відбуватиметься подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, а також на вершкове масло через дефіцит молока-сировини.


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