Економіка

Дефіцит електроенергії в енергосистемі України 23 січня не прогнозується

23 Січня 2024 11:15
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електроенергія

Станом на ранок 23 січня електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Дефіцит електроенергії в енергосистемі протягом дня не прогнозується. Водночас сьогодні Україна імпортує електроенергію зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту складає 4 471 МВт-год з максимальною потужністю в години вечірнього максимуму до 668 МВт. Експорт електрики не здійснюється.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” – достатня для покриття наявного попиту. Також на одній з підстанцій “Укренерго” у центральному регіоні введено в роботу нове обладнання замість знищеного ракетними атаками минулої зими, що підвищило надійність живлення регіону.

Після ранкового ракетного обстрілу 23 січня є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Чернігівській області. Відновлення живлення прогнозується в найближчі години.

“Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів. Через артобстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових”, — йдеться у повідомленні.


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