Суспільство

Дефіціит зброї може призвести до прориву росіян на фронті – ISW

14 Березня 2024 07:10
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фронт
Українські військові / Getty Images

Дефіцит боєприпасів та іншого військового обладнання через затримки допомоги від іноземних партнерів може зробити нинішню лінію фронту більш “крихкою”.

Про це пише Інститут вивчення війни, передає Еспресо.

Зазначається, що пріоритетні сектори для України, яким “найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція”, можуть створити вразливі місця в інших точках, якими РФ зможе скористатися для раптового та несподіваного просування

За думку фахівців, що це може дозволити російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту.

“Українські війська, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, приділяючи пріоритет розподілу боєприпасів на ділянках фронту, де ведуться більш масштабні російські наступальні операції”, – припускають аналітики.


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