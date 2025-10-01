DeepState: у вересні темпи російської окупації впали майже вдвічі

У вересні 2025 року російські війська захопили 259 квадратних кілометрів території України — це найменший показник починаючи з травня. За даними OSINT-проєкту DeepState, минулого місяця темпи окупації знизилися на 44% порівняно з серпнем, що становить лише 0,04% від усієї площі країни. Загальний обсяг окупованих територій наразі оцінюється у 19,04%.

Інфографіка DeepState

Найбільше просування зафіксоване на Новопавлівському напрямку — 53% від загальної площі захоплених територій, при цьому на цей відтинок припадає лише 16% усіх штурмових дій. На Лиманському напрямку окупанти здобули 19% площі, на Куп’янському — 14%, на Покровському — 9%, у Торецькому районі — 4%. Решта напрямків мали мінімальні показники — Запорізький (2%), Сіверський (1%), Краматорський та Сумський (0%).

Аналітики підкреслюють кілька ключових моментів:

Реклама

Реклама