Політика

DeepState повідомляє про погіршення ситуації на Курщині
1 Березня 2025 20:10
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Мапа району бойових дій на Курщині / Фото DeepState
Мапа району бойових дій на Курщині / Фото DeepState

На Курському напрямку загострюється ситуація через вогневий контроль противника над логістичними шляхами Сил оборони України, йдеться у дописі моніторингового пабліка DeepState.

Від початку року російські війська систематично нарощували свої можливості для контролю над українським пересуванням, однак належних заходів для нейтралізації цієї загрози вчасно не було вжито, зазначає DeepState.

У лютому проблема досягла критичної точки, особливо після втрати Свердлікового, спроби відновити контроль над яким не дали очікуваних результатів.

Російські війська змогли прорватися до Новенького, нарощуючи свої сили в цьому районі. Втім, закріпитися там їм буде непросто через особливості місцевості. Очікується, що українське командування проведе стабілізаційні заходи, однак чи зможе ворог утримати зайняті позиції — покаже час. Наразі росіяни мають необхідні ресурси та намагаються облаштуватися.

Тривожною залишається ситуація вздовж кордону між Журавкою та Новеньким. Саме з цього району противник здійснює інтенсивні обстріли української логістики на маршруті Юнаківка – Суджа.

Військові наголошують на необхідності негайного реагування, адже вже втрачено значну кількість транспортних засобів. Противник продовжує зосереджувати сили в районі Свердлікового, чинить тиск, і найгіршим сценарієм може стати його вихід на околиці Суджі, що створить додаткові загрози для української оборони.


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