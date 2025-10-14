DeepFake-кредити: поліція викрила банду, що оформляла позики на українців через ШІ

Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту та технології DeepFake оформлювала кредити на громадян України. За даними слідства, від імені щонайменше 286 людей відкривалися рахунки та укладалися договори, а на частину з них оформили позики на понад 4 000 000 гривень.

Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери телефонів, паролі та коди авторизації — і передавала їх спільникам. Ті здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі — у «Дію» через систему авторизації BankID.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували їхні цифрові документи, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео із накладенням облич потерпілих на власне. Ці ролики використовувалися для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах, що дозволяло відкривати рахунки й укладати договори від чужого імені.

Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах, згодом конвертували у криптовалюту та обготівковували.