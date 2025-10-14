Де волосся? Трамп обідився на Time за “найгірше фото всіх часів”

Після того як журнал Time помістив його на обкладинку у зв’язку з завершенням війни в Газі, президент США Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі, що залишився незадоволений вибором фотографії.

За словами Трампа, стаття у виданні була «відносно хорошою», однак знімок він назвав «найгіршим з усіх часів». Політик поскаржився, що на фото йому «зникли» волосся, а над головою «щось плаває, схоже на корону, але дуже маленьку». Трамп додав, що ніколи не любив зйомку з нижнього ракурсу, а ця світлина — «дуже погана» і «заслуговує на критику». «Що вони роблять і навіщо?» — написав він.