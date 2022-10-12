Кримінал

“Де візитівка?” У ГУР здивувалися швидкому розслідуванню вибуху Кримського мосту

12 Жовтня 2022 10:38
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крим

У ГУР Міноборони України відповіли на звинувачення ФСБ:

«Нісенітниця вся діяльність ФСБ та Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі Кримського мосту», — повідомив виданню «Суспільне» керівник прес-служби відомства Андрій Юсов.

Раніше повідомлялося, що Російська ФСБ оголосила про затримання п’яти громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії в рамках розслідування справи про теракт на Кримському мосту, організатором теракту названо українську військову розвідку.


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