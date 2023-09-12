ДБР викрили інспектора прикордонного загону на незаконному переправленні через державний кордон чоловіків призовного віку

Працівники ДБР спільно з відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили інспектора Чопського прикордонного загону на незаконному переправленні через державний кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Незаконну схему організував інспектор прикордонного загону спільно з братом, який мешкає на Хмельниччині.

Вони шукали охочих залишити країну для уникнення мобілізації й обіцяли забезпечити їх переправлення до Словаччини через пункт пропуску в зоні діяльності прикордонного загону.

Зловмисники обіцяли підібрати оптимальний маршрут, знайти відповідний транспорт та усунути всі перешкоди для перетину кордону. Свої “послуги” вони оцінили у 10 тисяч доларів США з особи.

Прикордонника та його брата затримали в місті Ужгород під час отримання ними авансу за переправлення у розмірі 120 000 гривень. Решту суми потенційний ухилянт мав сплатити безпосередньо перед перетином кордону.

Наразі суд обрав для вказаних осіб міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.