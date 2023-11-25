ДБР викрило депутата зі статками на мільйони доларів

Державне бюро розслідувань звинуватило у незаконному збагаченні депутата Рівненської обласної ради, заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП “Ліси України”. У нього виявили мільйони незадекларованих доларів та євро, повідомляє пресслужба ДБР.

Затриманий до лютого 2023 року був керівником Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, потім став одним з керівників створеного на його базі Поліського лісового офісу ДСГП “Ліси України”.

ДБР повідомляє, що виявили готівку вартістю 4 млн доларів США у різних валютах, три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності, дорогі годинники, зокрема, елітної марки Patek Philippe, золоті монети, злитки золота, зброя. Депутат також володіє чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів і зареєстрував їх на підконтрольних “номінальних осіб”.

У ДБР не повідомляли прізвища затриманого, проте це зробило державне підприємство “Ліси України”, де він працював. За інформацією підприємства, йдеться про депутата Рівненської облради від партії “Сила і честь” Віталія Суховича.

Затриманому 44 роки, з 2009 року він працював на посаді директора держпідприємства “Висоцький лісгосп”, з березня 2017 року – начальником Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

На сторінці “Ліси України” у фейсбук повідомили, що ще півроку тому вирішили усунути Суховича з посади та звільнити з підприємства і департамент безпеки підприємства допомагав правоохоронцям у зборі інформації про нього.

“Проте він тривалий час перебував на лікарняному, використовував інші приводи та перешкоджав звільненню”, – йдеться у повідомленні.

Оприлюднено відео, на якому, зокрема, можна побачити торби та пакети, напхані пачками євро та доларів, викликало обговорення у соцмережах.

“…Розумієш, що у таких торбах поховані українська ракетна галузь, українське ОПК, українські дрони та й загалом національна безпека українців. Можна тільки здогадуватися, скільки вимивається державних коштів протягом років з різних сфер економіки”, – прокоментував знахідку у фейсбук представник аналітичного центру StateWatch Гліб Канєвський.