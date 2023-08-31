ДБР почало розслідування авіатрощі вох Мі-8 біля Краматорська

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині, де загинули шестеро військовослужбовців.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, ДБР.

“За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочато провадження.

За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ)”.

За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.

Шестеро військовослужбовців – екіпаж повітряних суден – загинули.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.