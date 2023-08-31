Суспільство

ДБР почало розслідування авіатрощі вох Мі-8 біля Краматорська

31 Серпня 2023 13:27
читать на русском →
дбр, генпрокурор

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині, де загинули шестеро військовослужбовців.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, ДБР.

“За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочато провадження.

За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ)”.

За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.

Шестеро військовослужбовців – екіпаж повітряних суден – загинули.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Серпня 2023 15:47

Британська оборонна компанія BAE Systems розпочне виробляти зброю в Україні
31 Серпня 2023 17:21

Аеродром в Курську атакували картонні дрони СБУ
31 Серпня 2023 16:53

Зеленський відповів, чи піде на другий термін
31 Серпня 2023 14:40

Сили оборони продовжують наступальні дії на сході та півдні, є певні успіхи, – Маляр
31 Серпня 2023 14:23

Зеленський підтвердив застосування далекобійної зброї по території Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки