Данія підготувала 50 українських фахівців для обслуговування F-16

Данія підготувала 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. Вони вже беруть участь у підготовці перших літаків в Україні, сказав командувач Королівських ВПС Данії Ян Дам в інтерв’ю TV2.

У Данії близько 100 осіб проходять підготовку для допоміжних завдань, таких як механіки, спеціалісти зі зброї та наземний персонал для українських авіабаз.

“Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50”, — сказав Дам.

Також триває підготовка першої групи українських пілотів. Зараз вони ж опановують нічні польоти. Загалом їхня підготовка розрахована на шість — вісім місяців.

За його словами, до кінця року Данія близько 20 українських пілотів.