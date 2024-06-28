Суспільство

Данія підготувала 50 українських фахівців для обслуговування F-16
28 Червня 2024 14:59
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данія, літаки
Нідерландський літак F-16 / Фото: Kajsa Ollongren/X

Данія підготувала 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. Вони вже беруть участь у підготовці перших літаків в Україні, сказав командувач Королівських ВПС Данії Ян Дам в інтерв’ю TV2.

У Данії близько 100 осіб проходять підготовку для допоміжних завдань, таких як механіки, спеціалісти зі зброї та наземний персонал для українських авіабаз.

“Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50”, — сказав Дам.

Також триває підготовка першої групи українських пілотів. Зараз вони ж опановують нічні польоти. Загалом їхня підготовка розрахована на шість — вісім місяців.

За його словами, до кінця року Данія близько 20 українських пілотів.


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