Політика

Данія передала Україні вже 12 із 19 обіцяних F-16
25 Лютого 2025 18:21
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Українські винищувачі F-16 / Фото: Повітряні Сили ЗСУ
Українські винищувачі F-16 / Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Данія вже передала Україні 12 з 19 обіцяних винищувачів F-16. Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен повідомив, що решта літаків буде доставлена до України цього року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Для мене велика честь, що Данія зобов’язалася передати Україні 19 літаків F-16. 12 із них уже доставлено, і решта також з’явиться в небі України цього року”, — зазначив він на спеціальній зустрічі YES у Києві.

Він нагадав про тривалі дискусії, що передували рішенню про передачу літаків, і зазначив, що разом з Нідерландами Данія змогла це зробити.

“І ми маємо зробити ще більше. Думаю, Європа має активізуватися. Зв’язок між Україною та Європою дуже, дуже важливий. Також дуже важливо, щоб Європа змогла зробити ще більше, а також інвестувати ще більше у військовий потенціал”, – зазначив Поульсен.

Як відомо, Данія та Нідерланди очолюють міжнародну коаліцію винищувачів, у межах якої українські льотчики та технічний персонал проходять навчання з експлуатації F-16.


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