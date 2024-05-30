Данія дозволяє Україні застосовувати винищувачі F-16 для ударів по РФ

Україна може застосовувати передані Данією винищувачі F-16 для ударів по цілях на території РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає AmagerLIV.

“Це повністю відповідає правилам війни, що країна, на яку напали, повинна мати можливість захищати себе”, — зазначив він.

У серпні 2023 року Нідерланди та Данія пообіцяли спільно передати Україні 61 американський винищувач F-16. Цьому передував дозвіл на передачу від США.

Крім того, намір поставити F-16 підтвердила Норвегія. Бельгія теж передасть Україні F-16, але з 2025 року.