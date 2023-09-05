Політика

Данілов заявив, що оцінювати роботу Резнікова – прерогатива президента

5 Вересня 2023 21:09
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Резніков, данілов

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що давати оцінку роботі Олексія Резнікова на посаді міністра оборони — прерогатива президента.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону.

“Олексій Юрійович (Резніков — Ред.) у важкі часи очолив Міністерство. Це був період, коли країна і наші військові готувалися до великого вторгнення РФ. Всі бачили кожен день роботу нашого міністра, процеси, які відбувалися у “Рамштайні” та інших речах. Тому треба подякувати міністру за ту роботу, яку він зробив під час складного періоду перебування нашої країни в стані війни”, — зазначив Данілов.

Рустема Умєрова, який може очолити Міноборони, секретар РНБО назвав людиною, що “має досвід і тривалий проміжок часу перебуває в русі з визволення Криму”.

“Є сподівання, що міністерство буде продовжувати займатися питаннями постачання озброєння, міцності наших Збройних сил. І не буде провалу, коли один керівник йде, а інший приходить. Ми перебуваємо у стані війни й не можемо допустити такі речі. Я більш ніж впевнений, що цього не станеться”, — додав посадовець.


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