Данілов вважає Telegram “дуже небезпечним месенджером”

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Telegram є «дуже небезпечним та вразливим месенджером» та відповів, чи планує влада забороняти застосунок в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Liga.net.

«Якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, — повірте, за нами не забариться», — зазначив секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що сам не користується Telegram, оскільки «не визнає анонімних речей» і хотів би, щоб «за кожним ніком була цілком зрозуміла людина».

«У мене навіть такого застосунку немає в жодному моєму пристрої. Це дуже вразливий застосунок. Через нього в 99% випадків сидять у вашому телефоні за потреби. Тому у мене його немає і ніколи не було», — сказав Данілов.

Він також заявив, що Telegram — це «системи впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі».