Політика

Данілов назвав плюси для України від заколоту вагнерівців

25 Червня 2023 15:47
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данілов, вагнер, заколот

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що через суботні події з “Вагнером” руйнація Росії невідворотна. Він також допускає, що одним з перемовників після війни буде білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

“Все, що може в Росії піти не за планом, піде не за планом, і “казус Пригожина” може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато”, – повідомив Данілов

Данілов вважає, що дії Пригожина є першим етапом демонтажу путінської системи, а ватажок “Вагнера” є лише частиною групи та плану процесу дестабілізації.

За словами секретаря РНБО, у Росії існує група невдоволених Путіним силовиків, чиновників і олігархів, вчорашній “ростовський марш-кидок” – демонстрація серйозності намірів, можливостей і створення умов для початку процесу владного транзиту – добровільного або примусового.

Данілов вважає, що єдина можливість порятунку для Путіна — зачистка силового блоку, ліквідація “Вагнера”, воєнний стан у Росії та масові репресії.

“Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка. Режиму Путіна “ножем в спину” нанесено, якщо не миттєво, смертельний, але точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар”, – сказав він.


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