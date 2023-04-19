Політика

Данілов: На окуповану територію України їздив двійник Путіна

19 Квітня 2023 22:02
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путін, данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін не відвідував окуповану територію України, а замість нього там був його двійник.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” в середу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

“Жодного Путіна там не було. Перед тим, як із ним зустрітися, ви маєте 10-15 днів провести на карантині. Був звичайний двійник, це відома річ”, – сказав Данілов.

За його словами, “це пряма протилежність нашому президенту, який не боїться і може в будь-який час відвідати лінію фронту”.

“Його (Путіна) там фізично не було. Його поїздки – це процедура. За два-три тижні розпочинається підготовчий процес”, – зазначив секретар РНБО.


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