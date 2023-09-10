Daily Mail: Вашингтон стривожений новим ударним потенціалом України

Розробка Україною нової модифікованої крилатої ракети, здатної вражати цілі на відстані сотень кілометрів від російського кордону, викликала побоювання, що Володимир Путін у разі відчаю може вдатися до ядерної зброї.

Про це пише Daily Mail.

Виконавчий директор аналітичного центру Henry Jackson Society доктор Алан Мендоза вважає, що хоча ядерна загроза є малоймовірною, вона залишається на порядку денному, якщо глава Кремля відчує себе загнаним у кут на тлі атак на російські міста.

«Навряд чи Росія завдаватиме ядерних ударів по Україні чи союзникам по НАТО лише у відповідь на застосування ракет «Нептун» – це означало б дії Заходу у відповідь, які, безсумнівно, прискорили б загибель путінського режиму. При цьому якщо Путін відчує, що його хватка за владу слабшає, він може піти на відчайдушні кроки. У цьому випадку можна було б сподіватися, що більш розсудливі сили в російській ієрархії втрутяться та звільнять його від командування», – каже він.

Тим часом колишній аташе з питань оборони США в Москві бригадний генерал армії США у відставці Кевін Райан заявив, що Вашингтон стривожений новим ударним потенціалом України.

«Адміністрація США стурбована тим, що успішні атаки України на Росію можуть дати Путіну виправдання щодо розширення конфлікту на Захід або навіть застосування ядерної зброї.

Розгортання ракет «Нептун» в атаках на російську інфраструктуру призведе до ескалації війни і змусить Путіна та його військове керівництво також активізувати атаки на українські міста».