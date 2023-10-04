Суспільство

Daily Mail: британська розвідка дізналася про аварію в Жовтому морі китайського підводного човна, на борту якого було 55 осіб

4 Жовтня 2023 09:50
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У Жовтому морі зазнав аварії китайський атомний підводний човен, повідомляє Daily Mail із посиланням на секретний звіт британської розвідки. 

Згідно з документом, вранці 21 серпня підводний човен проєкту 093 “Шань” врізався в загородження, встановлене китайським флотом для боротьби з підводними човнами США та їхніх союзників, пише Daily Mail

Унаслідок події у китайського підводного човна зламалася система подачі повітря, що призвело до загибелі всього екіпажу – 55 осіб. 

Daily Mail уточнює, що незалежних підтверджень того, що сталося, поки немає. Зі свого боку Китай заперечує втрату підводного човна. У Міноборони Великої Британії відмовилися коментувати інформацію видання. Водночас The Times припускає, що в британському військовому відомстві, найімовірніше, буде проведено розслідування через витік інформації. 

Співрозмовники Daily Mail у ВМС Великої Британії припустили, що китайський флот дійсно втратив підводний човен у Жовтому морі. “Цілком імовірно, що це сталося. Я сумніваюся, що китайці звернулися б по міжнародну допомогу зі зрозумілих причин”, – заявив співрозмовник видання.


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