Техно

Цифрове робоче місце: можливості та переваги

4 Березня 2024 14:17
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Концепція цифрового робочого місця – це не просто зручність для працівника, який може виконувати певні функції за межами офісу. Цифрове робоче місце – це і здатність самого робочого середовища адаптуватися під завдання працівника. Тобто він має змогу збирати аналітичні дані, відслідковувати статус поточних проєктів, мати інструменти для обговорення та узгодження подальших дій із колегами. Доступ до даних здійснюється через хмарні сервіси.

Переваги для керівників та співробітників

Завдяки Digital Workplace і керівники компанії, і її співробітників отримують низку переваг. Серед головних відмінностей для керівництва:

  • автоматичний збір звітів про роботу працівників;
  • зручність у керуванні процесами;
  • можливість моніторингу процесів у режимі реального часу;
  • автоматичне додавання даних про працівників із кадрової системи;
  • єдине вікно доступу до необхідних корпоративних сервісів.

Загалом для підприємства Digital Workplace стимулює впровадження інновацій, підвищення продуктивності працівників, допомагає у заохоченні та утриманні кадрів. Також цифрове робоче місце трансформує бізнес у правильному напрямі та створює конкурентні переваги.

Головні функції Digital Workplace

Перш ніж зробити перші кроки для використання Digital Workplace за допомогою компанії SoftwareOne, необхідно дізнатися про базові можливості такої трансформації. Серед головних із них:

  • керування та спільна робота з корпоративною інформацією та документами;
  • наявність засобів комунікації (відеозв’язок, чати, командні дошки тощо);
  • наявність корпоративної соціальної мережі (профілі, рейтинги, групи за спільними інтересами);
  • всі необхідні корпоративні сервіси (заявки до служби ІТ, планування відпусток, оформлення відряджень);
  • засоби для спільної роботи з партнерами;
  • безпека робочого місця (моніторинг загроз та підтримка фіхівців 24/7);
  • корпоративні додатки;
  • хмарні сервіси та багато іншого.

Переваги застосування Digital Workplace вже встигли оцінити тисячі успішних компаній по всьому світу.


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