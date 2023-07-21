Суспільство

ЦРУ не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї

21 Липня 2023 08:52
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цру, ядерна зброя, рф

Центральне розвідувальне управління США не бачить ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Про це на брифінгу заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.

Він назвав безвідповідальним російське”брязкання ядерною шаблею”.

“Ми не можемо ставитися до цього легковажно. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається, але ми не бачимо приготувань до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями”, — сказав він.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї на тлі розміщення таких озброєнь у Білорусі.


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