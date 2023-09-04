Цього тижня рада звільнить Резнікова

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

Як повідомив глава фракції Слуги народу Давид Арахамія, Верховна Рада проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на цю посаду Рустема Умєрова цього тижня.

Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії Голос, голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.

Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.