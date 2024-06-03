Суспільство

Цього тижня дефіцит електроенергії збільшиться 

3 Червня 2024 11:40
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енергетика
Ілюстративне фото / getty Images

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України ускладниться.

Про це він сказав в ефірі Суспільне. Студія.

«Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі», – заявив Кудрицький.

За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами: виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня, прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

«Дефіцит не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня (з 3 червня – ред.) протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень», – сказав очільник Укренерго.


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