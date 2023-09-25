Суспільство

Цього року жовтень буде теплішим за норму

25 Вересня 2023 13:58
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погода

За прогнозом синоптиків, середньомісячна температура у жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13°С тепла, що на 1-1,5° вище за норму.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Коротка кліматична характеристика жовтня

Середня місячна температура складає 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34°, в Криму до 35°, в гірських районах місцями 20-21° тепла.

Абсолютний мінімум температури – 4-16° морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір’ї Карпат до 129 мм.


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