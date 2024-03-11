Політика

Цього року Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску – Кубраков

11 Березня 2024 10:45
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кордон
Олександр Кубраков / Getty Images

Віцепрем’єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у цьому році Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, які зменшать навантаження на україно-польську ділянку кордону. За його словами, нові КПП мають з’явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею.

Про це Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий — “Лужанка” — переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність”, — сказав він.

Міністр додав, що наприкінці березня також планується відкриття спільного додаткового пункту пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті.

“З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проєкт, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року”, — пояснив Кубраков.


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