Цього року Україна отримала від Заходу на оборону 41 млрд. євро

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував у своєму “Твіттері” дані, з яких випливає, що загальний обсяг військової допомоги Києву від західних країн з початку війни становив 41 млрд євро. За словами Кислиці, це на 14% менше, ніж військовий бюджет Росії.

The military aid Ukraine has received in 2022 is 14% less than the military budget of Russia. This & other info per country, including % of its own military budget given to Ukraine, according to Kiel Institute of World Economy as of October 2022. We appreciate every ₴, £, $, € pic.twitter.com/DDpVHjpYNe