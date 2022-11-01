Політика

Цього року Україна отримала від Заходу на оборону 41 млрд. євро

1 Листопада 2022 19:48
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зброя

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував у своєму “Твіттері” дані, з яких випливає, що загальний обсяг військової допомоги Києву від західних країн з початку війни становив 41 млрд євро. За словами Кислиці, це на 14% менше, ніж військовий бюджет Росії.

Кислиця повідомляє про це з посиланням на дані Інституту світової економіки Кільського університету, який оцінює обсяги іноземної військової допомоги України у співвідношенні з оборонними бюджетами держав, які допомагають.

За цим показником лідером залишається Латвія, яка надала Україні допомогу, яка становить 41% її військових витрат. У першій десятці також Естонія, Литва, Польща, Люксембург, Чехія, Словаччина, Словенія, Великобританія та Норвегія.

Проте за абсолютними обсягами військової допомоги Україні з величезною перевагою лідирують США, загальний обсяг допомоги від яких (не лише у військовій, а й у гуманітарній та фінансовій сферах) становив уже понад 52 млрд євро. На другому місці – Європейський союз, який надав різну допомогу на 29 млрд євро.

Сума 41 млрд євро – у 7,6 разів більша за весь військовий бюджет України на 2022 рік.


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