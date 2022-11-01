Цього року Україна отримала від Заходу на оборону 41 млрд. євро

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував у своєму “Твіттері” дані, з яких випливає, що загальний обсяг військової допомоги Києву від західних країн з початку війни становив 41 млрд євро. За словами Кислиці, це на 14% менше, ніж військовий бюджет Росії.

The military aid Ukraine has received in 2022 is 14% less than the military budget of Russia. This & other info per country, including % of its own military budget given to Ukraine, according to Kiel Institute of World Economy as of October 2022. We appreciate every ₴, £, $, € pic.twitter.com/DDpVHjpYNe — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 1, 2022

Кислиця повідомляє про це з посиланням на дані Інституту світової економіки Кільського університету, який оцінює обсяги іноземної військової допомоги України у співвідношенні з оборонними бюджетами держав, які допомагають.

За цим показником лідером залишається Латвія, яка надала Україні допомогу, яка становить 41% її військових витрат. У першій десятці також Естонія, Литва, Польща, Люксембург, Чехія, Словаччина, Словенія, Великобританія та Норвегія.

Проте за абсолютними обсягами військової допомоги Україні з величезною перевагою лідирують США, загальний обсяг допомоги від яких (не лише у військовій, а й у гуманітарній та фінансовій сферах) становив уже понад 52 млрд євро. На другому місці – Європейський союз, який надав різну допомогу на 29 млрд євро.

Сума 41 млрд євро – у 7,6 разів більша за весь військовий бюджет України на 2022 рік.