Цього року сума хабарів за незаконний перетин кордону склала більше 11 млн гривень, – ДБР

У 2024 році працівники ДБР провели розслідування 287 справ, пов’язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон. Підозри були висунуті 121 особі, а до суду було направлено 61 обвинувальний акт стосовно 96 осіб.

Як зазначила пресслужба ДБР, більшість таких схем створюються посадовцями, зокрема працівниками ТЦК, МСЕК, лікарями та правоохоронцями. Найпоширенішою схемою є підробка діагнозів для зняття з військового обліку.

Загальна сума задокументованих хабарів під час розслідувань становить 11 мільйонів 400 тисяч гривень.