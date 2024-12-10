Кримінал

Цього року сума хабарів за незаконний перетин кордону склала більше 11 млн гривень, – ДБР
10 Грудня 2024 10:03
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дбр, кордон
Ілюстративне фото / ДПСУ

У 2024 році працівники ДБР провели розслідування 287 справ, пов’язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон. Підозри були висунуті 121 особі, а до суду було направлено 61 обвинувальний акт стосовно 96 осіб.

Як зазначила пресслужба ДБР, більшість таких схем створюються посадовцями, зокрема працівниками ТЦК, МСЕК, лікарями та правоохоронцями. Найпоширенішою схемою є підробка діагнозів для зняття з військового обліку.

Загальна сума задокументованих хабарів під час розслідувань становить 11 мільйонів 400 тисяч гривень.


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