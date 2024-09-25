Політика

Цього року посольство Сербії відновить свою роботу в Україні, – Сибіга
25 Вересня 2024 19:48
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мзс, сербія
Очільник МЗС Україн Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем / Фото: x.com/andrii_sybiha

Сербія відновить роботу свого посольства у Києві до кінця року, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ми високо цінуємо підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України та участь у Формулі миру. Я поінформував про російські удари по нашій енергетичній системі. Я вітаю рішення Сербії відновити роботу свого посольства в Києві вже цього року”, – написав міністр.


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