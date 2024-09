Цього року посольство Сербії відновить свою роботу в Україні, – Сибіга

Сербія відновить роботу свого посольства у Києві до кінця року, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ми високо цінуємо підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України та участь у Формулі миру. Я поінформував про російські удари по нашій енергетичній системі. Я вітаю рішення Сербії відновити роботу свого посольства в Києві вже цього року”, – написав міністр.

I met with @MarkoDjuric. We appreciate Serbia’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and participation in the Peace Formula. I informed about Russian strikes on our energy system. I welcome Serbia’s decision to reopen its embassy in Kyiv already this year. pic.twitter.com/pqUJlSFy9n