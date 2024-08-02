Суспільство

Цього року кількість вступників на бакалаврат в Україні скоротилася на третину
2 Серпня 2024 10:42
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освіта
Ілюстративне фото / Freepik

У 2024 році українські заклади ВНЗ отримали заяви на вступ від 189 тис. абітурієнтів.

Про це свідчать дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У 2023 році загальна кількість охочих отримувати освіту в українських вишах перевищувала 282 тис. осіб, що більше на понад 90 тисяч, ніж цьогоріч.

Подання заяв на вступ на бакалавра завершилося 31 липня. Очікується, що остаточні рейтингові списки за кожною спеціальністю стануть доступними не пізніше 5 серпня – дати оприлюднення рекомендацій до зарахування на бюджет.


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