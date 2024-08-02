Цього року кількість вступників на бакалаврат в Україні скоротилася на третину

У 2024 році українські заклади ВНЗ отримали заяви на вступ від 189 тис. абітурієнтів.

Про це свідчать дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У 2023 році загальна кількість охочих отримувати освіту в українських вишах перевищувала 282 тис. осіб, що більше на понад 90 тисяч, ніж цьогоріч.

Подання заяв на вступ на бакалавра завершилося 31 липня. Очікується, що остаточні рейтингові списки за кожною спеціальністю стануть доступними не пізніше 5 серпня – дати оприлюднення рекомендацій до зарахування на бюджет.