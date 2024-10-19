Цієї ночі “ПриватБанк” призупинить операції з картками

В ніч на 20 жовтня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій із платіжними картками, повідомляє пресслужба фінустанови.

“У період проведення робіт 20 жовтня з 00:00 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку”, – повідомили у ПриватБанку.