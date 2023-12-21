Суспільство

Цієї ночі ППО знищила 34 із 35 “Шахедів” 

21 Грудня 2023 07:06
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дрони

У ніч на 21 грудня на різних напрямках військовим вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА росіян.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Безпілотники атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

Окупанти запускали ударні БпЛА типу “Shahed” із трьох напрямків: Чауда, що в окупованому Криму, Приморсько-Ахтарська і Курська, що в Росії.

До відбиття повітряного нападу було залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.


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