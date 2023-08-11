Суспільство

Ціллю сьогоднішнього ворожого ракетного удару був аеродром, де тренувались молоді пілоти – Ігнат

11 Серпня 2023 16:15
читать на русском →
ракетний удар, Івано-Франківськ, Ігнат

10 серпня російські війська запустили чотири ракети “Кинджал” у бік аеродрому в Івано-Франківській області, маючи за ціль молодих українських пілотів, які незабаром мають їхати навчатися літати на західних літаках. 

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону. 

“Це – черговий удар терористів ракетами Х-47, які, як пишуть росіяни, “летять точно в ціль”. Сьогодні загинула дитина, в житловий сектор влучила одна з ракет. 

Ті ракети були знову спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельницька область – ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. 

Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь – наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. 

Таким чином ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас таким чином перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки. Як бачимо, успіху не приносять йому ці атаки”.

Одну з чотирьох ракет Х-47 було збито на Київщині, де є засоби, які можуть протистояти цій зброї, а решта вдарили по Івано-Франківщині – й один із “Кинджалів” влучив у будинок.

За попередніми даними, всі чотири ракети прямували в Івано-Франківську область, сказав Ігнат.

За його словами, Росія не досягає своїх цілей попри шалені витрати на ракети. 


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Серпня 2023 16:41

На Херсонщині відмовляються видавати інсулін без паспорта рф
11 Серпня 2023 16:15

Ціллю сьогоднішнього ворожого ракетного удару був аеродром, де тренувались молоді пілоти – Ігнат
11 Серпня 2023 14:34

В Україні буде звільнено всіх обласних военкомів
11 Серпня 2023 14:30

В українському небі вранці збили один “Кинджал” – Повітряні сили
11 Серпня 2023 13:28

Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, загинула дитина
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
усі думки