“Це якийсь”прикол?” У Зеленського розкритикували ООН за святкування Дня російської мови

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував ООН за допис про День російської мови, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Він зазначив, що Росія підірвала Каховську ГЕС і створила найбільшу екологічну катастрофу в Європі за останні десятиліття. Внаслідок теракту з мапи зникне багато населених пунктів та загинуть люди.

“Що робить у цей же день ООН? Оголошує на своїй сторінці… День російської мови. Це якийсь “прикол”? Ви серйозно там? Буде ще якась реакція на сьогоднішній теракт? Організація, що покликана забезпечувати глобальну безпеку, усе більше перетворюється на глобальну пародію”, – обурився радник голови ОП.

#Росія підриває Каховську #ГЕС і створює найбільшу екологічну катастрофу в Європі за останні десятиліття. Унаслідок теракту з мапи зникне багато населених пунктів. Загинуть люди. Що робить у цей же день #ООН? Оголошує на своїй сторінці… День російської мови. Це якийсь «прикол»?… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2023

Нагадаємо, вранці 6 червня після підриву окупантами Каховської ГЕС в ООН опублікували допис про те, що сьогодні відзначають День російської мови. При цьому в організації жодним словом не обмовились про воєнний злочин росіян.