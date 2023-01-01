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“Це аномальна кількість”: Буданов розповів, наскільки росіянам вистачить снарядів

1 Січня 2023 21:01
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війна, зброя

Росія не прораховувала те, що війна буде тривати певний термін і застосовувала дуже значні обсяги боєприпасів одразу.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час телемарафону.

За його словами, ближче до осені окупанти зрозуміли, що вони не зможуть забезпечувати свою армію снарядами та зброєю довгий термін.

“Вони почали обмежувати кількість боєприпасів, що застосовують щодня. Зараз кількість впала до 19-20 тис. на добу, а починали з 60 тис. Тобто впала в три рази”, – зазначив Буданов.

Він також сказав про паритетність щодо забезпечення зброєю та боєприпасами.

“Ми як діставали ці боєприпаси для нас за кордоном і виробляли нові, так і будемо, а Росія зіштовхнеться з проблемою, що все, на що вони можуть розраховувати, це їхній залишок. До березня вони дійдуть до критичного стану. І небагата кількість того, що вони зможуть дістати за кордоном, ні на що не вплине”, – заявив він.

Буданов наголосив, що такі обсяги виробляння боєприпасів не здатний забезпечувати весь світ.

“Це аномальна кількість”, – додав керівник Головного управління розвідки Міноборони України.


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