Суспільство

ЦАХАЛ повідомив про загибель чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС

4 Червня 2024 07:09
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полон, загиблі, ізраїль
Ілюстративне фото / Getty Images

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її представники повідомили родинам чотирьох заручників, які утримуються в Секторі Гази, “що їх уже немає в живих”.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Telegram, CNN

Військові повідомили родинам Хаїма Пері, Йорама Мецгера, Амірама Купера та Надава Поплвелла, “які були жорстоко викрадені в Сектор Гази 7 жовтня, що їх більше немає в живих і що їхні тіла утримуються терористами ХАМАС”.

Рішення оголосити чотирьох заручників мертвими ґрунтувалося на даних розвідки та було підтверджено експертним комітетом Міністерства охорони здоров’я за погодженням з Міністерством релігійних служб і головним рабином Ізраїлю.

За словами ЦАХАЛу, обставини їхньої смерті в полоні ХАМАС досі вивчаються, і вони стверджують, що використовують “широкий спектр методів для збору інформації про заручників, які залишаються в Секторі Гази”.

“Їх близьких було вбито кілька місяців тому під час полону ХАМАС у Газі, і їхні тіла все ще перебувають у ХАМАС. Ми вважаємо, що четверо з них були вбиті, перебуваючи разом у районі Хан-Юніс під час операції проти ХАМАСу”.


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