Суспільство

ЦАХАЛ атакував Хезболлу у Лівані

18 Квітня 2024 10:37
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ізраїль
ЦАХАЛ / Getty Images

Ввечері 17 квітня ВПС Ізраїлю вдарили по інфраструктурі “Хезболли” на сході Лівану.

Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю.

“Винищувачі IAF завдали ударів по значній інфраструктурі терористів Хезболли, яка використовується системою протиповітряної оборони терористичної організації в північному Баальбеку”, — йдеться у повідомленні.

Вранці ЦАХАЛ повідомив, що протягом ночі винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по “Хезболлі” в районі Хіама, “включно з інфраструктурою терористів, а також по двох додаткових військових об’єктах”.

Ізраїльські військові також повідомили про знищення “двох терористів Хезболли”, виявлених у цьому районі.


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