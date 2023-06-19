Coca-Cola купує власника горілчаного бренду Finlandia

Європейська Coca-Cola HBC, стратегічний партнер американської Coca-Cola Co., домовилася про купівлю Brown-Forman Finland, яка володіє горілчаним брендом Finlandia, за $220 млн., повідомляють профільні ЗМІ.

Завершення угоди з Brown-Forman Netherlands, 100-відсотковим дочірнім підприємством Brown-Forman, очікується у другому півріччі.

“Ми вважаємо це привабливою інвестицією та природною еволюцією нас як одного з дистрибуційних партнерів Finlandia, підтвердженням сили нашого перевіреного часом масштабного партнерства із Brown-Forman”, – пояснив голова Coca-Cola HBC Зоран Богданович.