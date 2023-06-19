Економіка

Coca-Cola купує власника горілчаного бренду Finlandia

19 Червня 2023 13:06
36
читать на русском →
алкоголь, coca-cola

Європейська Coca-Cola HBC, стратегічний партнер американської Coca-Cola Co., домовилася про купівлю Brown-Forman Finland, яка володіє горілчаним брендом Finlandia, за $220 млн., повідомляють профільні ЗМІ.

Завершення угоди з Brown-Forman Netherlands, 100-відсотковим дочірнім підприємством Brown-Forman, очікується у другому півріччі.

“Ми вважаємо це привабливою інвестицією та природною еволюцією нас як одного з дистрибуційних партнерів Finlandia, підтвердженням сили нашого перевіреного часом масштабного партнерства із Brown-Forman”, – пояснив голова Coca-Cola HBC Зоран Богданович.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Червня 2023 15:27
43

У Харкові чиновники Держпродспоживслужби організували злочинну групу
19 Червня 2023 16:05
0

Британія не буде знімати санкції з Росії, поки Україна не отримає компенсацію
19 Червня 2023 13:40
61

Зеленський розповів, на чому сьогодні зосередилась Ставка
19 Червня 2023 13:16
58

Тарнавський: Є успіхи і помітні просування на Таврійському напрямку
19 Червня 2023 12:41
66

Гарантії безпеки, зброя і санкції: Зеленський провів телефонну розмову із Сунаком
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
усі думки