CNN: Українські солдати незабаром зможуть стати батьками на тому світі

Коли чоловік Наталії Киркач-Антоненко Віталій загинув на фронті, воюючи з Росією, вона була на 13-му тижні вагітності їхньою донькою Віталіною.

Незважаючи на його смерть, з народженням дитини Киркач-Антоненко знайшла новий сенс, надію та мету, йдеться у репортажі CNN.

“Моя дитина – це все моє життя. Піклуючись про доньку, я в певному сенсі продовжую піклуватися про свого чоловіка. Це його продовження. Наше продовження”.

Подружжя завжди планувало мати велику родину, навіть після того, як Віталій пішов до армії напередодні путінського вторгнення 2022 року.

Після вагітності, яка не розвинулася в перші дні війни – що вона пов’язує зі стресом від вторгнення – Киркач-Антоненко та її чоловік вирішили заморозити його сперму. Під час його коротких відряджень з фронту вона встигла завагітніти Віталіною, перш ніж їм вдалося провести кріозаморожування.

Віталій радіє новині про вагітність дружини, яка застала його під час переїздів з однієї точки фронту на іншу / Фото з архіву Н.Киркач-Антоненко

Після його смерті в листопаді 2022 року Киркач-Антоненко без вагань вирішила використати заморожену сперму чоловіка для наступної дитини.

Вона була шокована, коли дізналася, що юридично вона не має права використовувати сперму після смерті чоловіка, незважаючи на його письмовий дозвіл.

Незабаром це має змінитися.

У лютому український парламент ухвалив закон, який дозволяє і фінансує використання замороженої сперми солдатів у разі їхньої смерті. Після того, як президент Володимир Зеленський підпише закон, він вперше дозволить вдовам українських солдатів використовувати репродуктивні клітини їхніх загиблих партнерів – як сперматозоїди, так і яйцеклітини – для народження дітей.

Він також дозволить пораненим солдатам використовувати збережені репродуктивні клітини для народження дітей, якщо їхні поранення унеможливлюють це.

Крім того, держава оплачуватиме зберігання цих заморожених клітин протягом трьох років після смерті військовослужбовця, за умови, що у свідоцтві про народження дитини буде зроблено запис про біологічного батька загиблого військовослужбовця. Наразі держава оплачує первинне заморожування репродуктивних клітин.

Кріоконсервація була “нагальним, але складним питанням”, зазначила у своєму дописі в Telegram народна депутатка Олена Шуляк, співавторка законопроекту.

“Реальність така, що військові, чиє нормальне життя і плани були перервані війною, часто не встигали залишити після себе нащадків”, – зазначила вона.

Це закон, який, ймовірно, принесе користь багатьом.

Втрати України на полі бою є ретельно охоронюваною таємницею, але, за оцінками американських чиновників, близько 70 000 солдатів загинули і майже вдвічі більше були поранені.

Цей закон може допомогти сім’ям загиблих отримати підтримку після смерті.

Киркач-Антоненко планує використати сперму свого чоловіка, щоб мати принаймні ще одну дитину: товариша по іграх для Віталіни. За її словами, цього хотів її чоловік.

“Він боровся за надію, що у нас буде сім’я”, – сказала Киркач-Антоненко про Віталія.

Віталій приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення і одразу ж був направлений у гарячу точку в Донецькій області / Фото з архіву Н.Киркач-Антоненко

Захистити шанс солдатів на створення сім’ї вже давно хвилює багатьох українців.

Ірина Феськова, лікарка-репродуктолог харківського репродуктивного центру “САНА МЕД”, з перших місяців повномасштабного російського вторгнення у 2022 році запропонувала безкоштовне заморожування та зберігання репродуктивних клітин для солдатів.

“Це наш внесок у перемогу та репродуктивне майбутнє України”, – сказала Феськова в інтерв’ю CNN.

Можливе пошкодження репродуктивних органів солдатів і травми, що впливають на якість сперми, роблять кріоконсервацію репродуктивних клітин доцільною, сказала вона в інтерв’ю CNN.

Феськова сказала, що інтерес до кріоконсервації серед солдатів різко зріс з 2022 року – з кількох до десятків людей на рік. За її словами, її клініка наразі зберігає сперму десятків військовослужбовців, тоді як інші клініки мають сотні зразків.

Хоча кріоконсервація не є забороненою темою в Україні, вона, безумовно, є новою, зважаючи на те, що війна привернула до неї особливу увагу.

Лікар-репродуктолог Феськова розповіла, що її клініка працює над поширенням обізнаності про кріоконсервацію – і це працює, – але кількість людей, які скористалися цією послугою, свідчить про те, що вона все ще далека від універсальної.

Підтримка кріоконсервування повинна виходити від суспільства, сказав в інтерв’ю CNN один солдат з позивним “Айрон”.

“Від суспільства має надходити заохочувальний сигнал про те, що це необхідно робити, що це нормально”, – сказав він.

“Ти хороший солдат, ти показав, що ти гідний син чи дочка України, тож залиш своїх нащадків після себе”, – додав він.

“Айрон” відклав свої плани щодо створення сім’ї, коли пішов служити після вторгнення у 2022 році. Хоча йому подобається ідея кріоконсервації, він попросив дружину знайти щастя і створити сім’ю з іншим чоловіком, якщо станеться найгірше.

“Ми на фронті не заради себе, а заради майбутнього, заради наших нащадків”, – сказав він.

Наразі більшість клієнтів лікаря-репродуктолога Феськової – чоловіки, але вона очікує, що в міру того, як війна затягуватиметься, все більше жінок обиратимуть кріоконсервацію.

За даними Центру управління персоналом ЗСУ, з початку війни з Росією на сході Донбасу в 2014 році кількість жінок у Збройних силах України збільшилася на 20% як на військових, так і на цивільних посадах.

Оскільки українська армія зняла будь-які обмеження на призначення і службу жінок-військовослужбовців на всіх посадах (включно з бойовими), жінки як ніколи раніше наражаються на ризик загибелі і поранень на фронті.

25-річна Марія, українська військовослужбовець, розглядає можливість кріоконсервації своїх яйцеклітин після прийняття закону.

Наразі вона перебуває у декретній відпустці, а її чоловік також служить у збройних силах.

“Ми живемо в дуже непевний час, і ми з чоловіком думаємо про те, щоб пізніше народити другу дитину. Ми хочемо мати таку можливість, якщо щось трапиться”, – говорить вона про кріоконсервацію.

“Це пам’ять, данина тим загиблим героям, які захищають країну. Вони мають право і гідність відродитися у своїх дітях”, – сказала вона.

За її словами, Україна має “демографічну проблему” через втрати серед цивільного населення та військових, а також біженців за кордоном.

Чоловік Киркач-Антоненко Віталій, доброволець місцевого загону оборони до вторгнення 2022 року, який записався в армію за тиждень до вторгнення Путіна, сказав їй, що він знав, що не переживе війну.

“Я знала його характер, що він буде рятувати людей, а не ховатися, він був дуже позитивним, героїчним”, – сказала вона про свого чоловіка.

Віталіна все більше стає схожою на батька, як зовні, так і емоційно / Фото CNN

Маючи доньку Віталіну – і, можливо, більше дітей у майбутньому – вона сказала: “У певному сенсі, він ніби все ще живий, його життя продовжується, у нього є діти, щось існує після його смерті. Це не так, що людина просто зникла, її поховали і забули”.

Поки українці борються за життя своєї країни, народження, яке стало можливим завдяки новому закону, віщує нове майбутнє, хоча і з відтінком смутку.

“Це радість, – сказала Киркач-Антоненко, – радість крізь призму горя”.