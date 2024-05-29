CNN: Українські екіпажі скаржаться на танки Abrams

Українські екіпажі, які працюють на американських танках “Абрамс”, розповіли CNN про низку слабких місць і недоліків бронемашин, що ставлять під сумнів їхню корисність на фронті.

Екіпажі, які пройшли підготовку в Німеччині, сказали, що машинам не вистачало броні, яка могла б зупинити сучасну зброю.

“Його броня недостатня для цього, – сказав один з членів екіпажу з позивним Джокер. Вона не захищає екіпаж. Насправді, сьогодні це війна безпілотників. Тому зараз, коли танк виїжджає, вони завжди намагаються його підбити”.

Його колега, “Дніпро”, додав, що вони є “мішенню номер один”. “Без захисту екіпаж не виживе на полі бою”, – сказав він.

На фронті зараз переважає використання ударних БПЛА, поява FPV-дронів змінила характер війни, обмеживши пересування і внісши новий елемент вразливості для бронетехніки.

Цей український екіпаж дізнався про обмеження “Абрамсів” на власному досвіді, у запеклих боях навколо міста Авдіївка. Один з водіїв втратив ногу, коли броня була пробита. Проте не лише інновації заважають танкам – вони, схоже, мають і технічні проблеми.

Один з танків, припаркований під деревом, був нерухомим під час візиту CNN через проблеми з двигуном. Екіпаж також скаржився на те, що під час дощу або туману конденсат може закоротити електроніку всередині машини.

Боєприпаси також є проблемою, як і скрізь на українському фронті. Військові кажуть, що вони мають боєприпаси не того типу, який потрібен для ведення бойових дій.

“Те, що ми маємо, більше підходить для прямих танкових боїв, що трапляється дуже рідко, – сказав Джокер. “Набагато частіше ми працюємо як артилерія. Потрібно розібрати лісосмугу або будівлю. У нас був випадок, коли ми випустили 17 снарядів по будинку, і він все ще стояв”.

Український екіпаж висловив розчарування тим, що танки були створені для натівського стилю ведення війни, в якому авіація і артилерія готують поле бою перед тим, як танки і піхота наступають. Україна давно наголошує на браку артилерії та авіації.

Для екіпажу “Абрамса” кожна затримка з обладнанням або допомогою коштує життя друзів. “У мене лише одне питання, – сказав Джокер про допомогу США. “Чому це триває так довго і (надходить) частково? Ми втрачаємо час. Це смерть для нас”.